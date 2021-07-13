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Зарубежные дипломаты призвали правительство Грузии к защите прав всех граждан
13.07.2021 11:57
У нас, дипломатов, вчера была встреча в МВД. Мы еще раз подтвердили разочарование из-за нарушений конституционного порядка, массовых нарушений прав человека в Тбилиси 5 июля, - написал в Twitter посол Франции в Грузии Диего Колас.
По его словам, дипломаты призвали правительство к защите прав всех граждан.
«Вместо слов, вызывающих разногласия, мы призываем правительство взять обязательство защищать всех, в том числе, меньшинства и прессу», - заявляет посол.
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