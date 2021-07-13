

Зарубежные дипломаты призвали правительство Грузии к защите прав всех граждан

13.07.2021 11:57





У нас, дипломатов, вчера была встреча в МВД. Мы еще раз подтвердили разочарование из-за нарушений конституционного порядка, массовых нарушений прав человека в Тбилиси 5 июля, - написал в Twitter посол Франции в Грузии Диего Колас.



По его словам, дипломаты призвали правительство к защите прав всех граждан.



«Вместо слов, вызывающих разногласия, мы призываем правительство взять обязательство защищать всех, в том числе, меньшинства и прессу», - заявляет посол.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





