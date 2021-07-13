

Минздрав: Пришлось мобилизовать дополнительные педиатрические койки

13.07.2021 12:26





Сегодняшняя ситуация с ковид-пандемией очень тяжелая и представляет особые риски в плане здоровья населения или развития других процессов, - об этом заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на брифинге после межведомственного координационного совета.



По информации Тамар Габуния, за последние 2-3 дня пришлось мобилизовать дополнительные педиатрические койки, что указывает на высокий показатель распространения инфекции среди детей.



«Число случаев за вчерашний день превышает 1800 и указывает на особую активизацию случаев в течение последних двух недель. За последние 2-3 дня нам пришлось мобилизовать дополнительные педиатрические койки, что указывает на высокий показатель распространения инфекции среди детей. В Тбилиси мобилизовано до 200 детских коек, которые были практически не нагружены, они уже перегружены, и нам пришлось мобилизовать дополнительные койки для пациентов педиатрии. С точки зрения распространения инфекции риски возрастают и в этом случае главное решение вновь - программа вакцинации. В интересах всех, чтобы программа вакцинации осуществлялась без перебоев», - отметила Тамар Габуния.



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