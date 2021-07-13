|
|
|
Минздрав: Пришлось мобилизовать дополнительные педиатрические койки
13.07.2021 12:26
Сегодняшняя ситуация с ковид-пандемией очень тяжелая и представляет особые риски в плане здоровья населения или развития других процессов, - об этом заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на брифинге после межведомственного координационного совета.
По информации Тамар Габуния, за последние 2-3 дня пришлось мобилизовать дополнительные педиатрические койки, что указывает на высокий показатель распространения инфекции среди детей.
«Число случаев за вчерашний день превышает 1800 и указывает на особую активизацию случаев в течение последних двух недель. За последние 2-3 дня нам пришлось мобилизовать дополнительные педиатрические койки, что указывает на высокий показатель распространения инфекции среди детей. В Тбилиси мобилизовано до 200 детских коек, которые были практически не нагружены, они уже перегружены, и нам пришлось мобилизовать дополнительные койки для пациентов педиатрии. С точки зрения распространения инфекции риски возрастают и в этом случае главное решение вновь - программа вакцинации. В интересах всех, чтобы программа вакцинации осуществлялась без перебоев», - отметила Тамар Габуния.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна