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Гамкрелидзе: С большой вероятностью, мы войдем в тяжелую четвертую волну коронавируса
13.07.2021 12:35
«Страна в очень сложной ситуации, с большой вероятностью, мы войдем в тяжелую четвертую волну коронавируса», — заявил после заседания Межведомственного совета директор Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По словам Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, и Центр представил в Координационный совет три рекомендации, которые предусматривают интенсификацию вакцинации, расширение тестирования и полное соблюдение существующих рекомендаций и ограничений.
«Коронавирус не различает ни позицию, ни оппозицию, он угрожает всем одинаково и, к сожалению, уносит слишком много жизней. Поэтому мы призываем всех проявить больше солидарности и больше внимания, чтобы вместе как-то остановить инфекцию и победить вирус», — сказал Амиран Гамкрелидзе.
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