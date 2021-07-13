

Европейский совет продлил санкции против России

13.07.2021 13:10





Европейский совет продлил до 31 января 2022 года санкции, введенные в отношении России за незаконную аннексию Крыма и города Севастополя и преднамеренную дестабилизацию Украины.



Санкции ограничивают доступ российским банкам и компаниям на первичный и вторичный рынки капитала ЕС и запрещают определенную финансовую помощь российским финансовым учреждениям. Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт и экспорт оборонных материалов и ограничивают импорт товаров двойного назначения для военного использования в России.



Помимо экономических санкций, ЕС принял ряд мер, включая дипломатические меры, индивидуальные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) и ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.



Европейский Совет ввел санкции против России в 2014 и 2015 годах, и их продление зависит от выполнения Минских соглашений.





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