|
|
|
Европейский совет продлил санкции против России
13.07.2021 13:10
Европейский совет продлил до 31 января 2022 года санкции, введенные в отношении России за незаконную аннексию Крыма и города Севастополя и преднамеренную дестабилизацию Украины.
Санкции ограничивают доступ российским банкам и компаниям на первичный и вторичный рынки капитала ЕС и запрещают определенную финансовую помощь российским финансовым учреждениям. Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт и экспорт оборонных материалов и ограничивают импорт товаров двойного назначения для военного использования в России.
Помимо экономических санкций, ЕС принял ряд мер, включая дипломатические меры, индивидуальные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) и ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.
Европейский Совет ввел санкции против России в 2014 и 2015 годах, и их продление зависит от выполнения Минских соглашений.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна