

До конца октября Грузия получит 1,5 млн. доз вакцины «Пфайзер»

13.07.2021 13:40





По словам главы Центра контроля над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, в текущем году, до конца октября, в Грузию прибудет около 1, 5 млн. доз вакцины «Пфайзер».



При этом, исходя из ускорения процесса вакцинации, будет увеличена численность персонала, который будет участвовать в этом процессе – в частности, количество групп вакцинации в августе вырастет до 300 человек.



«Могу подтвердить, что 1, 5 млн. доз «Пфайзера» Грузия получит до конца октября, и первая партия прибудет в Тбилиси уже в ближайшие дни. Затем будут вторая, третья и т.д.. Получение следующих доз будет зависеть от нашей оперативности, от того, насколько быстро будет осуществляться вакцинация» - заявил глава Центра.



По его словам, в настоящее время в Грузии достаточное количество вакцин, в частности, в стране находится 500 000 доз «Синовака», в пятницу поступило 43 000 доз «Астра зенека».



«В целом сейчас в Грузии используется 3 вакцины – «Пфайзер», «Астра Зенека», «Синовак». Минимальное количество осталось препаратов «Пфайзер», которыми вакцинируются граждане Грузии, которые едут учиться за границу – в университетах требуют именно «Пфайзер» - заявил он.



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