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Толпа криминалов пытается очернить имя Лексо после его смерти - Саакашвили
13.07.2021 14:00
Толпа наркоманов и криминалов пытается очернить, как и все свои жертвы, также и имя Лексо после его смерти - написал третий президент Грузии Михеил Саакашвили в социальных сетях, тем самым отвечая на расследование дела погибшего оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава.
Он выражает соболезнования родным и близким погибшего оператора.
«Я смотрел последнее интервью Лексо Лашкарава. Каким нормальным, умным, человечным мальчиком он был и такими людьми в Грузии жертвуют. Более того, эта толпа наркоманов и криминалов пытается очернить, как и все свои жертвы, также и имя Лексо после его смерти.
Это действительно большая потеря для Грузии, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования его матери, его семье и всем его родным и близким», - пишет Саакашвили.
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