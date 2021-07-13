

Призывы к любого рода насилию заслуживают осуждения – Георгий Гахария

13.07.2021 15:13





«В любом случае, будь то со стороны Церкви или других институций, призывы к любого рода насилию, безусловно, заслуживают осуждения», - заявил сегодня, 13 июля, председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария, комментируя события 5-6 июля.



По его словам, любое насилие заслуживает осуждения.



«У Церкви очень большое влияние в этой стране, исторически так было и так будет. Конечно же, высказывания отдельно взятых священников нельзя обобщать с Церковью. В любом случае, будь то со стороны Церкви или других институций, призывы к любого рода насилию, безусловно, заслуживают осуждения. Просто невозможно, чтобы в 21 веке кто-либо, особенно церковь призывала бы одного человека к физическому насилию над другим человеком для достижения какой-либо цели, но мы не должны впадать в другую крайность и обобщать с церковью. Этот радикализм создает нам проблемы, ситуацию, когда мы находимся на двух крайних позициях и не можем найти решения, так нельзя. Это то, что мы пытаемся сделать на политическом поле. Невозможно, чтобы одна сторона обвиняла бы другую и называла бы врагом, изменником, так не происходит. Каждый должен взять на себя свою долю ответственности», - заявил Гахария.



По его словам, государство должно взять на себя ответственность за случившееся, а оппозиция за те шаги, которые предпринимает.



«Государство должно взять на себя ответственность за те институты и те аппараты, которыми оно управляет в интересах граждан страны. Оппозиция должна нести ответственность за те шаги, действия и призывы, которые она осуществляет, поскольку оппозиция также является частью власти. Не существует отдельно взятой, обобщенной оппозиции. Наконец, мы должны понимать, что любой призыв со стороны любой институции, в том числе и церкви, категорически неприемлем, точно так же, как недопустимо призывать к насилию в отношении церкви, что никогда не будет возможным в этой стране из-за различных культурных, религиозных особенностей, мы должны это учитывать. Мы же все хотим в 21 веке в сильном и успешном государстве иметь сильную церковь и сильное гражданское общество. Если мы последовательно, шаг за шагом не будем слушать друг друга, не будем учитывать интересы друг друга, ничего не получится. Насилие недопустимо всегда, везде, и от кого бы оно ни исходило», - заявил Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





