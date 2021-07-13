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Давид Бакрадзе присоединяется к объявленному партиями ЕНД и «Лело» бойкоту
13.07.2021 15:36
Оппозиционный депутат Давид Бакрадзе присоединяется к бойкоту других оппозиционных партий и отказывается от включенности в повседневную парламентскую работу. Об этом Бакрадзе сообщил журналистам.
«Я вернулся в Грузию сегодня утром, вчера у меня не было возможности выразить свою позицию, когда парламентские фракции «Национальное движение» и «Лело» заявили, что отказываются от включенности в повседневную работу парламента. Разумеется, я полностью разделяю и присоединяюсь к этой позиции. На этом фоне, когда не только не расследовано и не наказаны виновные, но и власть делает все, чтобы обвинить Лексо Лашкарава в его смерти, я считаю немыслимым войти в зал пленарных заседаний парламента и обсуждать вопросы», - заявил Бакрадзе.
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