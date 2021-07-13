

Георгия Гахария: Мы должны победить «Национальное движение»

13.07.2021 18:33





Судя по тому, что я вижу сегодня, «Мечта» и «Национальное движение» подпитывают друг друга, все большими шагами идут друг к другу, и это убеждает меня, что мы, те, кто объединяются для Грузии, - мы будем той силой, которая, в первую очередь, должна победить «Национальное движение»,- об этом заявил председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.



По его словам, нужно смотреть правде в глаза, а правда в том, что «Мечте» сегодня это не под силу.



Гахария подчеркнул, что выход для изменения существующих проблем - открыть путь в политику добросовестной молодежи.



«Нашей главной целью должна быть молодежь - мы должны открыть дорогу в политику молодежи - добросовестной и профессиональной молодежи. Первыми в списке будут молодые люди, кандидатами в мэры и сакребуло будут молодые люди. По-другому не выйдет - мы должны забыть эти одни и те же лица, начиная с Советского Союза. К сожалению, молодые смотрят на это - ругань, брань в отношении друг друга, избиения, тот хаос, который происходил вчера в парламенте, когда грузину стыдно, за кого он голосовал. Как могут два человека решать физически врукопашную , доказать друг другу, кто правее, или кто больше любит родину, или кто более религиозен - это невозможно. Еще раз повторю - насилие рождает только лишь насилие и ничего больше. Это то, как у рядового гражданина теряется надежда и вера в государство. Это самая большая проблема, это системная проблема », - заявил Георгий Гахария.



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