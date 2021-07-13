

Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку

13.07.2021 19:18





Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Его заявление опубликовал сайт ведомства.



Аваков поблагодарил команду МВС за годы работы.



"Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" – отметил министр. Он увольняется по ч. 1 ст. 18 закона о Кабинете министров Украины.



Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook написала, что голосование по заявлению Авакова в Раде может пройти 14-го или 15 июля.



Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.



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