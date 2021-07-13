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Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку
13.07.2021 19:18
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Его заявление опубликовал сайт ведомства.
Аваков поблагодарил команду МВС за годы работы.
"Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" – отметил министр. Он увольняется по ч. 1 ст. 18 закона о Кабинете министров Украины.
Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook написала, что голосование по заявлению Авакова в Раде может пройти 14-го или 15 июля.
Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
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