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Баку и Тбилиси стали городами-побратимами
13.07.2021 19:33
Между Тбилиси и Баку подписан меморандум о побратимстве. Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на встрече с главой исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым в Азербайджане, подписание меморандума имеет большое значение.
По его словам, в настоящее время у Тбилиси в настоящее время имеется 20 городов-побратимов.
«Баку станет 21-м городом-побратимом Тбилиси. Это внесет большой вклад в углубление многовековых отношений между Грузией и Азербайджаном, создаст условия, чтобы наши связи по различным сферам стали более интересными и дружелюбными», — заявил Каха Каладзе.
В свою очередь Азизов отметил, что Грузию и Азербайджан связывают давние дружеские и добрососедские отношения.
«Сегодня отношения между Азербайджаном и Грузией развиваются во многих сферах. Взаимные визиты открывают новые возможности для дальнейшего развития наших отношений», — заявил Эльдар Азизов.
Баку и Тбилиси с 1997 года являются городами-партнерами.
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