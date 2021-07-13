

Гахария: Граждане перестали доверять заявлениям МВД

13.07.2021 20:46





Бывший премьер-министр и председатель партии «Для Грузии», Гиорги Гахария, заявил, что Министерство внутренних дел (МВД) потеряло доверие и поэтому «дозирует» подачу информации о смерти оператора Александре (Лексо) Лашкарава.



По словам Гахария, 5 июля государство не смогло защитить своих граждан, в том числе оператора Лашкарава. Он также заявил, что бы прийти к таким выводам, «ему не требуется особых расследований».



«Я вижу здесь главную причину, по которой государство не выполняет свою основную функцию, это развалившиеся институты», — сказал он.



Политик также заявил, что тот факт, что члены правительства знали о надвигающейся опасности 5 июля и предупредили общественность, не снимает с них ответственности.



«Государственные деятели, которые с гонором заявляют, что они предупреждали, должны это учесть. Если власти все это заранее знали, это не облегчает, а только усугубляет их положение», — сказал Гахария.



Экс-премьер также отметил, что граждане страны перестали доверять заявлениям МВД.



«Я работал в МВД и прекрасно понимаю, что мы должны дать возможность следственным органам завершить расследование. То, о чем говорят, что ведомство предоставляет информацию дозировано предоставляет нам информацию, это очень прискорбно.



Для меня это означает одно — многие порядочные сотрудники МВД понимают, что доверие к институту настолько низкое, что они вынуждены вот так дозировано, по частям, предоставлять информацию. <…>Это прямо указывает на слабость институтов, прямо указывает на то, что наши институты, к сожалению, не выполняют своих основных функций», — сказал Гахария.



Напомним, 5 июля в Тбилиси агрессивно настроенные гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Они расправлялись со всеми, кого ассоциировали с медиа. Пострадали 53 журналиста, некоторые все еще находятся в больнице. Насилие происходило на глазах полиции.



Противники «Марша достоинства» снесли палатки у парламента Грузии, а также ворвались и разгромили офисы движения «Shame Movement» («Позор») и организации «Tbilisi Pride» («Тбилиси прайд»).



11 июля стало известно о смерти оператора телекомпании TV Pirveli Александре (Лексо) Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. В этот же день гражданские активисты, НПО и представители СМИ провели протестную акцию.



13 июля состоялись похороны Лашкарава. В последний путь его проводили под аплодисменты. Коллеги, телеоператоры, выстроились в почетный коридор с включенными камерами.



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