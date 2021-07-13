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Президент назначила судью Конституционного суда


13.07.2021   20:49


Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила Георгия Тевдорашвили судьей Конституционного суда Грузии в соответствии с Конституцией Грузии и Основным законом о Конституционном суде Грузии.

Об этом сообщаете Администрация президента.

Соответствующий указ издан сегодня.

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