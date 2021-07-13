|
|
|
Президент назначила судью Конституционного суда
13.07.2021 20:49
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила Георгия Тевдорашвили судьей Конституционного суда Грузии в соответствии с Конституцией Грузии и Основным законом о Конституционном суде Грузии.
Об этом сообщаете Администрация президента.
Соответствующий указ издан сегодня.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна