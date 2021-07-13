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В ЕС призвали Грузию к тщательному расследованию обстоятельств смерти телеоператора
13.07.2021 21:22
В Европейском союзе призвали власти Грузии в прозрачного и независимого расследования смерти телеоператора, избитого в день срыва ЛГБТ-прайда 5 июля.
Об этом заявил представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано на ежедневном брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"То, что мы видели в Грузии, является крайне неблагоприятным развитием событий, особенно смерть оператора. Поэтому важно, чтобы было проведено независимое, прозрачное расследование обстоятельств его смерти. Мы видим, что власть уже начала расследование, действительно очень важно установить в прозрачной манере, что произошло", - сказал он.
"Если говорить об очень негативных событиях вокруг Марша достоинства в Тбилиси, мы уже заявляли, что права и свободы людей, принадлежащих к меньшинствам должны уважаться", - добавил Стано.
По его словам, последние события учитываются при оценке сотрудничества ЕС и Грузии.
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