

В ЕС призвали Грузию к тщательному расследованию обстоятельств смерти телеоператора

13.07.2021 21:22





В Европейском союзе призвали власти Грузии в прозрачного и независимого расследования смерти телеоператора, избитого в день срыва ЛГБТ-прайда 5 июля.



Об этом заявил представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано на ежедневном брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".



"То, что мы видели в Грузии, является крайне неблагоприятным развитием событий, особенно смерть оператора. Поэтому важно, чтобы было проведено независимое, прозрачное расследование обстоятельств его смерти. Мы видим, что власть уже начала расследование, действительно очень важно установить в прозрачной манере, что произошло", - сказал он.



"Если говорить об очень негативных событиях вокруг Марша достоинства в Тбилиси, мы уже заявляли, что права и свободы людей, принадлежащих к меньшинствам должны уважаться", - добавил Стано.



По его словам, последние события учитываются при оценке сотрудничества ЕС и Грузии.



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