

США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов

14.07.2021 09:35





Госдепартамент США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.



В контексте событий в Грузии в Вашингтоне также напомнили о санкциях, которые могут быть применены к тем, кто несет ответственность за нарушение прав человека.



Как пишет «Новости-Грузия», представитель Госдепартамента Нед Прайс ответил на вопрос грузинского журналиста Демны Девдариани, который был приглашен в Госдепартамент. Журналист на брифинге продемонстрировал фотографию избитого оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава и сообщил, что после его смерти оппозиционные СМИ потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которого они обвиняют в бездействии и неспособности защитить права граждан и журналистов.



«Мы приносим свои глубокие соболезнования в связи со смертью вашего коллеги Лексо Лашкарава его семье и его коллегам», – сказал Прайс, отвечая на вопрос.



«Мы напоминаем лидерам Грузии и правоохранительным органам об их ответственности защищать всех, кто осуществляет свои конституционные права. Мы напоминаем им об их ответственности по защите журналистов, пользующихся свободой прессы», – заявил представитель Госдепартамента.



Он также призвал власти Грузии соблюдать права ЛГБТК-сообщества и защищать его представителей «от насилия, оскорблений, дискриминации и стигмы».



«Что касается премьер-министра и его будущего, то, конечно же, это решение должен принять грузинский народ», – заключил Прайс.



Журналист также поинтересовался, применит ли США какие-либо санкции в отношении тех представителей руководства Грузии, которые допустили случаи насилия 5 июля, во время которых пострадали журналисты.



«У нас есть несколько механизмов в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека и насилие. И санкции действительно являются одним из таких механизмов. Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не примем их, однако мы внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии», – ответил Прайс.





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