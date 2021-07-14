

В 2013-2021 годах Патриархия из бюджета получила 225 000 000 лари

14.07.2021 10:38





Согласно исследованию «Детектора растрат», только из центрального бюджета в 2013-2021 годах на финансирование Патриархии было выделено 225 000 000 лари. Патриархия ежегодно получает 25 миллионов лари, однако, помимо 25 миллионов лари, выделяемых ежегодно из центрального бюджета, дополнительные средства для Патриархии выделяются из местных бюджетов и резервных фондов.



Согласно исследованию TDI, в 2013-2019 годах общая сумма, выделенная Патриархии из центрального бюджета, а также из местного бюджета и резервных фондов, составила 206 594 664 лари. В среднем в течение года, Патриархия финансировалась государством не на 25 миллионов лари, а на 29 513 523 лари.



«В 2013-2021 годах финансирование Патриархии было в 4 раза выше, чем финансирование Народного защитника, который способствует защите права человека в стране.



По данным организации, площадь земель, переданных государством Патриархии, больше, чем площади Монако, Ватикана, Науру и Тувалу вместе взятые.



В разное время Церковь владела 44 коммерческими организациями, деятельность которых была связана с импортом нефти и производством алкоголя», - говорится в исследовании «Детектора растрат».





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