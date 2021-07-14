

Россия перешла на угрозы

14.07.2021 11:59



Давид Кобаидзе



8 июля МИД РФ порадовал мир очередным шедевром – опубликовал доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах». В самой России с правами человека уже разобрались, и посчитали нужным покопаться в огороде у других.



В перечне стран, попавшие в список все, кроме союзников России, такие как Сирия, Венесуэла, Мьянма (Бирма), Беларусь, Куба, ЦАР, и другие страны, которые известны своими диктаторскими режимами. В списке нет и самой России, хотя ради создания вида непредвзятости могли бы и о себе пару слов написать.



Сам документ поражает циничностью с самого начала - «Настоящий доклад является продолжением усилий Министерства по привлечению внимания к вызовам, с которыми сталкивается современное международное сообщество в области прав человека» - так начинается глава «Введение».



Оттуда следует, что МИД РФ неустанно работает над вызовами во всем мире в сфере соблюдения прав человека на благо современного международного сообщества. Только вот в МИД РФ забыли очистить собственное рыло от пушка. Чтобы заботиться о современном международном сообществе, сперва надо стать ее частью, а не быть страной изгоем, окутанным какими только можно санкциями, кстати полученными именно за нарушения все тех же прав человека, не только у себя в России, но и в других странах, за убийство неугодных для Кремля политиков, журналистов, за массовые аресты протестующих против диктаторского режима Путина, за оккупацию территорий суверенных государств… список можно продолжать, он слишком длинный.



Далее еще интересней. В Докладе подчеркивается, что одной из самых серьезных проблем является «практика применения так называемых двойных стандартов при оценке тех или иных ситуаций и явлений», которая «по-прежнему активно используется рядом стран для нагнетания конфронтации». Далее следует упрек, что, не смотря на всеобщее понимание проблемы, «проблематика прав человека до сих пор используется в угоду политическим интересам отдельных стран в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела, нарушения суверенитета независимых государств».



Ну что тут сказать – «что у кого болит, тот о том и говорит». Все эти претензии смело можно предъявить именно к России, так как, если кто и вмешивается во внутренние дела государств, устраивая свержения законно избранных правительств; создания сепаратистских анклавов и через них осуществляя оккупаций территорий этих государств; поддерживая диктаторские режимы где действительно нарушаются права человека, и зачастую эти права нарушаются с непосредственной поддержки российских военных; учиняя уничтожение целых деревень в странах «третьего мира» - так это именно Россия.



В Кремле давно решили «Проведу и я свою борозду» в современный мир в виде суверенной демократии, суверенного интернета, суверенного подхода к правам человека, суверенного взгляда на свободу и суверенитет независимых государств, суверенного подхода к истории всего человечества, особенно к историческим фактам второй мировой войны, и т.д. Да, все у России «суверенное», и старается весь остальной мир подогнать к «суверенно российским» стандартам. И все надеясь на туже русскую «авоську», забывая одну русскую пословицу - «авоська веревку вьет, небоська петлю закидывает», и как бы в эту петлю самим не угодить.



Далее, указывая на нарушения «выработанные и функционирующие в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы правовые механизмы отрицающие, осуждающие и не допускающие проявления героизации нацизма, расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», МИД РФ подчеркивает, что в ряде стран открыто ведется пропаганда российских идей и ценностей. Ну «чья бы корова мычала» … Страна, которая на государственном уровне поддерживает такое движение как «Русский марш», известная своими взглядами «о чистой русской нации», агрессией против представителей других национальностей – особенно выходцев из Кавказа; страна; которая искусственно создало такое понятие как «лицо кавказской национальности»; страна; которая пресекая даже одиночные протестные акции оберегая полицией допускает шествия людей с нацистскими символиками и плакатами; страна которая в 2006 году устроила буквально охоту на грузин, высылая из страны скотовозами, попросту старается переложить проблемы «с больной головы на здоровую».



Дальше текст принимает более конкретные очертания. В частности, МИД Росси подчеркивает, что «активизируются попытки расколоть общество по национальному и языковому признакам». Если где и разделено общество по языковым и национальным принципам, то это в России. Ни в одной цивилизованной стране графа национальности не присутствует, есть лишь документ удостоверяющий гражданство личности. Далее в документе выражена обеспокоенность, что «на этом фоне в ряде стран фиксируется устойчивый рост числа ксенофобских и расистских проявлений, выплесков агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и религиозной нетерпимости… Проблема приняла настолько серьезный размах, что уже сейчас специалисты фиксируют структурные проявления расизма и нетерпимости, пронизавшие все сферы общественной жизни отдельных государств». Уже и так понятно, что все проблемы, которые есть в самой России, просто переадресованы в адрес других и в продолжении текста ничего не меняется – дальше уже просто игра слов. Однако, если прочесть эти претензии на дипломатическом языке, то МИД РФ этим «некоторым государствам», не скрывая того, что все эти проблемы создала Россия на их территориях, сделал предупреждение – «если будете дальше давить на нас (на Россию – Д.К.), то ждите у себя беспорядков» и прямо указал где ждать удары и последствия, которые могут настать.



Под занавес напомним еще одну русскую пословицу – «Молчан-собака (не лающая) – да и та, терпя, гавкнет». Терпению рано или поздно приходит конец, и если это «собака гавкнет», то только «покусом» России точно не отделаться.



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