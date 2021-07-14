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Пресс-спикер Еврокомиссии: ЕС открыт для дальнейших переговоров по судебной реформе
14.07.2021 13:27
Выборы судей Верховного суда — это упущенная возможность для властей Грузии доказать свою приверженность подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы, эти события содержат угрозу независимости судебной власти и доверию общества, — об этом говорится в заявлении пресс-спикера Еврокомиссии в связи с назначением судей в Верховный суд, которое распространило представительство ЕС в Грузии.
В заявлении отмечается, что рассмотрение процесса отбора судей Верховного суда перед назначением в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии также является предварительным условием для выделения второго транша макрофинансовой помощи Грузии в рамках текущей программы ЕС, на что может негативно повлиять на этот шаг.
Поэтому, выборы судей Верховного суда — это упущенная возможность для властей Грузии доказать свою приверженность подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы, эти события содержат угрозу независимости судебной власти и доверию общества.
ЕС открыт для дальнейших переговоров на высшем уровне для рассмотрения судебной реформы и будущих действий после этих событий, особенно в контексте соглашения от 19 апреля и решений о макрофинансовой помощи ЕС Грузии», — говорится в заявлении.
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