

Пресс-спикер Еврокомиссии: ЕС открыт для дальнейших переговоров по судебной реформе

14.07.2021 13:27





Выборы судей Верховного суда — это упущенная возможность для властей Грузии доказать свою приверженность подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы, эти события содержат угрозу независимости судебной власти и доверию общества, — об этом говорится в заявлении пресс-спикера Еврокомиссии в связи с назначением судей в Верховный суд, которое распространило представительство ЕС в Грузии.



В заявлении отмечается, что рассмотрение процесса отбора судей Верховного суда перед назначением в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии также является предварительным условием для выделения второго транша макрофинансовой помощи Грузии в рамках текущей программы ЕС, на что может негативно повлиять на этот шаг.



Поэтому, выборы судей Верховного суда — это упущенная возможность для властей Грузии доказать свою приверженность подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы, эти события содержат угрозу независимости судебной власти и доверию общества.



ЕС открыт для дальнейших переговоров на высшем уровне для рассмотрения судебной реформы и будущих действий после этих событий, особенно в контексте соглашения от 19 апреля и решений о макрофинансовой помощи ЕС Грузии», — говорится в заявлении.





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