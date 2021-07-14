

ЕС: Назначение судей может негативно повлиять на выделение Грузии финансовой помощи

14.07.2021 13:40





Пресс-спикер Службы внешних связей ЕС Питер Стано считает, что назначение судей Верховного суда — это «упущенная возможность» в деле реформирования судебной системы Грузии. Кроме того, данный шаг может негативно повлиять на решение о выделении второго транша финансовой помощи от ЕС.



«Назначения идут вразрез с ключевыми положениями Соглашения от 19 апреля о приостановлении всех текущих назначений, в полном соответствии со всеми рекомендациями Венецианской комиссии и в целом для повышения независимости, подотчетности и качества системы правосудия в рамках полномасштабной, инклюзивной реформы, разработанной всеми партиями», — заявил представитель ЕС.



По словам Стано, пересмотр процесса отбора судей до их назначения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является согласованным условием выделения второго транша макро-финансовой помощи.



«Таким образом, голосование — это упущенная возможность для грузинских властей доказать свою приверженность подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы. Эти события несут в себе риск подрыва независимости судебной системы и общественного доверия», — отметил он.



В завершении Стано отметил, что в ЕС открыты для обсуждения на высшем уровне реформы судебной системы и дальнейших действий, особенно в контексте соглашения 19 апреля и выделения макро-финансовой помощи.



Назначения в Верховный суд

Парламент Грузии утвердил шесть кандидатов в Верховный суд. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, которое ранее не удавалось начать из-за противостояния в зале заседаний.



В Верховный суд назначены:



Рева Надарая;

Бидзина Стуруа;

Лаша Кочиашвили;

Леван Тевзадзе;

Гиорги Гогиашвили;

Гоча Абусеридзе;



Парламент не поддержал кандидатуры следующих судей:



Ека Зарнадзе;

Кетеван Месхишвили;

Гиорги Шавлиашвили.

Гражданский сектор и дипломаты призывали парламент не избирать судей в Верховный суд до проведения реформы правосудия, предусмотренного соглашением Шарля Мишеля, по которому все назначения должны быть приостановлены до принятия нового закона.



Однако, правящая партия утверждает, что уже выполнила условия по данному пункту соглашения.



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