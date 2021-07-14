

В Кутаиси журналисты встречали главу Минюста протестным перфомансом

14.07.2021 13:51





Журналисты встретили министра юстиции Грузии Рати Брегадзе протестным перфомансом. Они держали в руках фото оператора Александре Лашкарава, найденного мертвым 11 июля, а 5 июля подвергшегося нападению насильственных групп.



В комментариях к посту корреспондента «Mtavari Arkhi» Иракли Вачиберадзе в Facebook представитель пресс-службы Минюста написал, что министр явится на брифинг позднее. Хотя согласно анонсу запланированных мероприятий в 11:00 часов он должен был быть в мэрии Кутаиси.



«14 июля в 11:00 часов министр юстиции Рати Брегадзе заключит с мэрией Кутаиси меморандум взаимного сотрудничества. Адрес: Кутаиси, ул. Руставели №3.



14 июля в 12:00 часов министр юстиции Рати Брегадзе откроет Центр реферирования Кутаиси», — говорится в анонсе пресс-службы ведомства.



Напомним, 5 июля в Тбилиси агрессивно настроенные гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Они расправлялись со всеми, кого ассоциировали с медиа. Пострадали 53 журналиста. Насилие происходило на глазах полиции.



Противники «Марша достоинства» снесли палатки у парламента Грузии, а также ворвались и разгромили офисы движения «Shame Movement» («Позор») и организации «Tbilisi Pride» («Тбилиси прайд»).



11 июля стало известно о смерти оператора телекомпании TV Pirveli Александре Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. В этот же день гражданские активисты, НПО и представители СМИ провели протестную акцию с требованием отставки премьер-министра и главы МВД Грузии.



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