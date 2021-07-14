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Семь человек в сакребуло Хашури присоединились к партии Гахария
14.07.2021 14:09
Сегодня семь членов сакребуло муниципалитета Хашури покинули «Грузинскую мечту» и присоединились к партии Георгия Гахария «За Грузию». Об этом сообщает пресс-служба партии Гахария.
«Учитывая нынешнюю ситуацию, поскольку «Грузинская мечта», правительство «Мечты» дистанцировалось от принципов и целей, за которые мы боролись в 2012 году, мы покидаем ряды большинства и продолжаем бороться не против кого-либо, а за лучшее будущее нашей страны. Продолжаем борьбу с командой Георгия Гахария. Мы знаем, что многие ждут нашего заявления, мы призываем вас присоединиться к нам, мы объединимся за Грузию», — заявили сегодня на брифинге депутаты сакребуло Хашури.
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