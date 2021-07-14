

Виола фон Крамон: Важно научиться сближать наши позиции мирным и конструктивным образом

14.07.2021 14:12





Тема прав и обязанностей оппозиции в парламенте обсуждается сегодня на видеоконференции, организованной Европейским парламентом в поддержку демократии, Координационной группой по выборам и парламентом Грузии.



В конференции принимают участие президент Европарламента Давид Сассоли, а также председатель парламента Грузии Каха Кучава, депутаты Европарламента и члены Венецианской комиссии.



«К сожалению, мы еще раз ясно увидели во время жестоких нападений 5 июля, что важно научиться сближать наши позиции мирным и конструктивным образом на всех уровнях власти и общества. В этом плане обязанность грузинского парламента — создать пример толерантности, с уважением относится к различным позициям и быть открытым для компромиссов и диалога, что является фундаментальным шагом на европейском пути Грузии», — заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон.





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