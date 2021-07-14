

Гамкрелидзе: Наблюдается тенденция к росту случаев инфицирования детей

14.07.2021 15:00





У нас наблюдается тенденция к росту случаев инфицирования детей, поэтому мы призываем родителей проявлять бдительность, чтобы распространять вирус среди детей, заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.



Он также сообщил журналистам, что сегодня в стране нет нехватки в больничных местах.



«Тенденция к росту есть, но не все представляют собой «дельта-штамм». Некоторые страны уже используют Pfizer для вакцинации детей от 12 до 15 лет - в США, Канаде, Италии и Великобритании, но пока таких стран мало. Этот вопрос рассматривается Европейским агентством по лекарственным средствам и Всемирной организацией здравоохранения. Если этот вопрос будет решен, Грузия присоединится. На данный момент, в июле и августе этого не будет. Несмотря на то, что сегодня у нас до 14 тысяч активных больных, больничного фонда вполне достаточно», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



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