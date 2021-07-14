

Глава NCDC: После получения второй партии, пройти вакцинацию «Pfizer» смогут граждане старше 16 лет

14.07.2021 15:21





В Грузии вакцина Pfizer будет доступна людям старше 16 лет. Об этом заявил сегодня, 14 июля, руководитель Центра по контролю за заболеваниями [NCDC] Амиран Гамкрелидзе.



Однако, по его словам, люди старше 16 лет смогут пройти вакцинацию Pfizer после прибытия следующей партии вакцины. Лица старше 18 лет смогут пройти вакцинацию, уже прибывшими в Грузию дозами данной вакцины.



Касательно вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет, Гамкрелидзе отметил, что некоторые страны уже используют Pfizer для детей этого возраста. Этот вопрос будет обсуждать Европейское агентство по лекарственным средствам и ВОЗ, если такое решение будет принято, Грузия присоединится.



«На данном этапе получено 28 тысяч доз, которые будут разделены на две части. Как известно, вторая доза вводится через три недели, поэтому это будет гарантировано для вакцинированных первой дозой. На этом этапе бронирование вакцины «Pfizer» будет сделано для лиц старше 18 лет, но после получения второй партии вакцины возрастное ограничение будет снижено до 16 лет. Это будет оформлено на следующей неделе соответствующим приказом министра. Когда в страну поступит вторая партия «Pfizer», там уже возраст будет от 16 лет. Пока возраст старше 18 лет. Верхнего предела нет», — заявил Гамкрелидзе.





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