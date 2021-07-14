

Каха Каладзе: Баку и Тбилиси с сегодняшнего дня являются городами-побратимами

14.07.2021 17:02





Находящийся с официальным визитом в столице Азербайджана мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Информацию об этом распространяют мэрия Тбилиси и азербайджанские СМИ.



По сообщению мэрии Тбилиси, стороны обсудили грузино-азербайджанские отношения и стратегическое сотрудничество.



«Было подписано важное соглашение. Баку и Тбилиси с сегодняшнего дня являются городами-побратимами, однако между двумя странами всегда были братские и дружеские отношения. Лично для меня Азербайджан — дружественная страна, у меня здесь много друзей. Я часто бывал в вашей столице в качестве министра энергетики и, на мой взгляд, с каждым днем она становится еще красивее. Хочу поблагодарить вас за прекрасное гостеприимство», — сказал Каха Каладзе.



По сообщению Мэрии Тбилиси, на встрече президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о важности дружеских отношений между Баку и Тбилиси и отметил личный вклад Кахи Каладзе в укрепление грузино-азербайджанских отношений.



«Приветствую вас в Азербайджане. Я знаю, что вчера вы подписали очень важное соглашение о побратимстве Баку и Тбилиси. Между нашими странами, народами всегда существовали братские отношения, и на этот раз побратимство наших столиц является естественным продолжением нашего братства. В мире много красивых городов, но Баку и Тбилиси отличаются характерной красотой и культурой, тем, что большое внимание уделяется историческим памятникам. Я знаю, что вы прилагаете большие усилия для благоустройства Тбилиси, а также для развития отношений между Азербайджаном и Грузией», — заявил Ильхам Алиев.



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