

Тикарадзе: Приношу искренние извинения гражданам за перебои в системе регистрации на вакцинацию

14.07.2021 17:22





По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, перебои в системе регистрации вакцинации вызваны высокой обращаемостью на портал.



Вместе с тем Тикарадзе надеется, что данный недочет будет устранен в ближайшее время.



«Как нам известно из информации, предоставленной различными службами, помехи в других случаях были вызваны кибератаками. Наблюдаемые на этот раз перебои вызваны высокой обращаемостью и большим интересом наших граждан к процессу вакцинации. Конечно, очень плохо, что новь произошел подобный факт и не удалось его вовремя устранить. На данном этапе Центр по контролю заболеваний обладает всеми необходимыми ИТ-службами, которые работают над устранением этого недочета. Мы очень надеемся, что этот недочет будет устранен в ближайшее время», — сказала Екатерина Тикарадзе в эфире телекомпании «Рустави-2».



Регистрация на прививку вакциной «Pfizer» должна была начаться сегодня в 15:00, однако сайт вакцинации https://booking.moh.gov.ge все еще работает с перебоями. Граждане не могут заполнить данные и забронировать вакцину. Вчера Грузия получила первую партию в 28 000 доз Pfizer из законтрактованного объёма в один миллион доз.





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