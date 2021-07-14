

Адвокат: Возникают вопросы относительно того, как МВД удалось за два неполных дня найти десятки свидетелей и около 70-ти видео

14.07.2021 18:48





Возникают вопросы относительно того, как МВД удалось за два неполных дня найти десятки свидетелей и около 70-ти видео, - об этом заявил «IPN» адвокат семьи умершего оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава Бека Такаландзе.



Адвокату непонятно, зачем МВД распространило видеоматериал, отображающий перемещение Лексо Лашкарава на фоне того, что по делу еще не получено заключение экспертизы. По словам Такаландзе, распространение конкретных данных, дискредитирующих человека, не может быть оправдано высоким общественным интересом.



Он также откликнулся на перевозку тела умершего из дома в бюро экспертизы и, в частности, на то, как это было сделано.



«У проведения экспертизы есть определенный порядок, предусмотренный Уголовным кодексом и процессуальными нормами. Для меня подозрительно, почему это было сделано так быстро. Члены семьи сказали, что идет адвокат, однако, эта процедура все равно была осуществлена так поспешно, что адвокат не успел при этом присутствовать», - отметил Такаландзе.



По его же словам, будут ли привлечены к делу иностранные эксперты, об этом он с членами семьи Лашкарава не говорил.



Как пояснил Такаландзе, в рамках экспертизы должен быть дан ответ на то, что вызвало смерть Лексо Лашкарава, и есть ли связь между полученными им 5 июля повреждениями и его кончиной.



Для справки, оператор «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава был найдет мертвым в собственной квартире 11 июля. Лашкарава 5 июля был жестоко избит противниками «Тбилиси прайда». В связи с этим задержаны 5 человек, и им в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.



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