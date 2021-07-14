

Каха Каладзе встретился с премьер-министром Азербайджана

14.07.2021 18:50





На встрече в Баку мэр Тбилиси Каха Каладзе и премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудили дружественные и добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном, вопросы стратегического партнерства и перспективы развития.



Участники встречи выразили удовлетворение подписанием Меморандума о побратимстве Тбилиси и Баку, который, по мнению обеих сторон, является хорошей возможностью для развития сотрудничества в различных сферах.



«Приятно находиться сегодня в столице Азербайджана Баку. Когда я был министром энергетики, я часто контактировал с Азербайджаном, мы реализовали много важных международных проектов совместными усилиями, и необходимо продолжить это сотрудничество в будущем. Вчера был подписан очень важный документ о побратимстве Тбилиси и Баку. Между нашими странами существуют дружеские отношения, но я думаю, что есть дополнительные ресурсы для углубления этих отношений, сближения наших народов, проведения различных культурных мероприятий, как в Тбилиси, так и в Баку», - отметил на встрече Каха Каладзе.



Премьер-министр Азербайджана подчеркнул важность стратегического партнерства между двумя странами.



«Азербайджан и Грузия - стратегические партнеры. В этом смысле побратимство столиц двух государств внесет значительный вклад в развитие наших двусторонних отношений. Грузия и Азербайджан реализуют в регионе крупные проекты, которые несут большую пользу региону, а также обеспечивают энергетическую безопасность Европы. Сегодня отношения между Грузией и Азербайджаном находятся на высоком уровне во всех сферах, и мы, в свою очередь, будем способствовать их развитию. Пользуясь случаем, хочу передать свои искренние приветствия премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили», - сказал премьер-министр Азербайджана.



В ходе официального визита в Баку мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с членами грузинской делегации почтил память и возложил венок к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и Мемориалу Вечного огня на Аллее шехидов.



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