

Патриархия: Поздравляю всю страну с этой благой вестью

14.07.2021 19:37





Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии прокомментировала освобождение Зазы Гахеладзе из цхинвальской тюрьмы в социальной сети.



«Заза Гахеладзе на свободе! Скоро он вернется в семью.



Поздравляем Зазу, его семью и близких, всю страну с этой важной и радостной вестью.



Да благословит Бог Зазу, всех, кто переживал за него, и всех, кто внес свой вклад и приложил все усилия, чтобы освободить его», - говорится в заявлении.



Для справки, гражданин Грузии Заза Гахеладзе, незаконно задержанный оккупационными силами, находится на свободе.



Напомним, гражданин Грузии Заза Гахеладзе был незаконно задержан российскими оккупационными войсками 11 июля 2020 года, а 5 февраля 2021 года он был незаконно «приговорен» к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.



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