

Кучава: Заза Гахеладзе вернется к семье, оккупация скоро закончится, оккупация временна

14.07.2021 19:39





Председатель парламента Грузии Каха Кучава отреагировал на освобождение Зазы Гахеладзе, незаконно задержанного оккупантами.



«После более чем года незаконного задержания Заза Гахеладзе вернется к своей семье. При последовательной поддержке стратегических партнеров Грузии оккупация скоро закончится, оккупация временна», — написал Кучава в Twitter.



Заза Гахеладзе был освобожден сегодня.



Житель села Квемо Чала муниципалитета Каспи Заза Гахеладзе был задержан оккупационными войсками 11 июля 2020 года недалеко от крепости Схвило, во время задержания российские военные ранили в ногу.



Де-факто власти обвинили Зазу Гахеладзе, помимо т.н. нарушения границы, в «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» .



5 февраля т.г. так называемый суд оккупированного Цхинвали приговорил Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.



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