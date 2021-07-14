

Экс-президент Эстонии: «Какого черта, делает флаг ЕС на пресс-конференции правительства Грузии?»

14.07.2021 19:46





Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес интересуется, «Что, черт возьми, делает флаг ЕС на пресс-конференции правительства Грузии».



Такой фразой он отреагировал на публикацию журналиста Марка МакКинона об акции протеста в администрации правительства Грузии, вызванной смертью оператора TV Pirveli Александре Лашкарава.



На видео, которое МакКинион прикрепил к посту видно, что за трибуной стоят флаги Грузии и ЕС.



«Какого черта, делает флаг Европейского Союза, символизирующий демократию, права человека и верховенство закона, на пресс-конференции правительства Грузии?



Не сейчас, ни когда-либо вы не войдете в [ЕС] присваивая наши символы», — написал политик обращаясь к властям Грузии.



Напомним, 5 июля в Тбилиси агрессивно настроенные гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Они расправлялись со всеми, кого ассоциировали с медиа. Пострадали 53 журналиста. Насилие происходило на глазах полиции.



Противники «Марша достоинства» снесли палатки у парламента Грузии, а также ворвались и разгромили офисы движения «Shame Movement» («Позор») и организации «Tbilisi Pride» («Тбилиси прайд»).



11 июля стало известно о смерти оператора телекомпании TV Pirveli Александре Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. В этот же день гражданские активисты, НПО и представители СМИ провели протестную акцию с требованием отставки премьер-министра и главы МВД Грузии.



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