

Церетели: Власти должны получить кулаком в нос – Это будет снова объявление бойкота парламентской оппозицией

14.07.2021 19:46





В парламенте очень мало инструментов, теоретически им нужно 76 голосов для того, чтобы отправить правительство в отставку, однако, если они не могут этого сделать, им нужно не только присоединиться к большому протесту на улице, а власти должны получить кулаком в нос, и это будет снова объявление бойкота парламентской оппозицией, - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Церетели в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По оценке Гиги Церетели, инициатива оппозиции выразить правительству недоверие закончится так же безрезультатно, как и законопроект об амнистии, назначение судей или реформа ЦИК.



«В парламенте очень мало инструментов, теоретически им нужно 76 голосов для того, чтобы отправить правительство в отставку, однако, если они не могут этого сделать, им нужно не только присоединиться к большому протесту на улице, а власти должны получить кулаком в нос, и это будет снова объявление бойкота парламентской оппозицией. В чем может заключаться другого рода протест? В том, что они забросают их картошкой или яйцами, но ведь это будет несерьезно. Бойкот – это политический протестный шаг. Если не делаешь этого, тогда, что другое нужно сделать? Единый бойкот, который был в отношении этой власти, дал результаты и были сделаны определенные уступки. И сейчас должна быть очень принципиальная и последовательная позиция. Если не получается добиться уступок посредством мандата или парламентской деятельности, нужно переходить на более резкие действия», - отметил Гиги Церетели.



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