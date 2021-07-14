|
|
|
Мэра Тбилиси срочно вызвали в Тбилиси из Баку?
14.07.2021 19:48
Мэр столицы Каха Каладзе раньше времени завершил свой визит в Баку и спешно возвращается в Тбилиси, сообщают сегодня азербайджанские СМИ. В пресс-службе мэрии Тбилиси подтверждают изменение планов находившегося с визитом в Азербайджана Каладзе.
Мэр Тбилиси сегодня собирался присутствовать на матче бакинского «Нефтчи» и тбилисского «Динамо», который пройдет в столице Азербайджана, однако внезапно изменил свои планы.
«Мы подтверждаем, что Каха Каладзе не будет присутствовать на матче», сказали в мэрии.
О дальнейших планах Каладзе не говорят ни в мэрии Тбилиси, ни в центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта», генеральным секретарем которой является Каладзе.
Накануне в Баку мэр Тбилиси подписал меморандум о сотрудничестве и побратимстве двух городов.
В ходе официального визита Каха Каладзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества как двух столиц, так и в целом двух стран.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна