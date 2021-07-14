

Мэра Тбилиси срочно вызвали в Тбилиси из Баку?

14.07.2021 19:48





Мэр столицы Каха Каладзе раньше времени завершил свой визит в Баку и спешно возвращается в Тбилиси, сообщают сегодня азербайджанские СМИ. В пресс-службе мэрии Тбилиси подтверждают изменение планов находившегося с визитом в Азербайджана Каладзе.



Мэр Тбилиси сегодня собирался присутствовать на матче бакинского «Нефтчи» и тбилисского «Динамо», который пройдет в столице Азербайджана, однако внезапно изменил свои планы.



«Мы подтверждаем, что Каха Каладзе не будет присутствовать на матче», сказали в мэрии.



О дальнейших планах Каладзе не говорят ни в мэрии Тбилиси, ни в центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта», генеральным секретарем которой является Каладзе.



Накануне в Баку мэр Тбилиси подписал меморандум о сотрудничестве и побратимстве двух городов.



В ходе официального визита Каха Каладзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества как двух столиц, так и в целом двух стран.



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