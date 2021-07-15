

Президент Европейского совета в очередной раз посетит Грузию

15.07.2021 11:11





Президент Европейского совета Шарль Мишель прибудет в Грузию на следующей неделе. Информацию об этом распространяет председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Как заявил Кобахидзе в беседе с «Рустави 2», Шарлю Мишелю будет предоставлена ​​информация касательно всех процессов, которые протекают в Грузии, в том числе, о событиях 5-6 июня.



«Визит запланирован, и, как я знаю, он намерен приехать 19 или 18 июля. Мы непосредственно предоставим Шарлю Мишелю полную информацию в связи с событиями 5 июля, какие риски были ожидаемы, какие риски были рассчитаны и как действовали правоохранительные органы. Мы предоставим информацию касательно всего, в том числе, о том, какая была у государства реакция уже после того, как, к сожалению, это насилие было совершено. Речь о последующем реагировании, конкретных задержаниях и ​​расследованиях, которые сейчас ведутся. Мы предоставим полную информацию об этом Шарлю Мишелю, как и другим партнерам», - заявил Ираклий Кобахидзе.



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