

Правительство планирует ограничить развлекательные мероприятия

15.07.2021 13:24





По заявлению заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, правительство планирует ограничить развлекательные мероприятия.



По ее словам, об этом уже начали думать, поскольку, по ее утверждению, «человек не настроен развлекаться, когда он в маске и должен соблюдать дистанцию».



«Индивидуальная ответственность критически важна, и таким образом, без активности граждан и общества — это невозможно. Я понимаю, что сейчас лето, открылись курорты, проводятся развлекательные мероприятия. Человек не настроен развлекаться, когда он в маске и должен соблюдать дистанцию, но так не получится. Нам вновь придется начать работу над ограничениями развлекательных мероприятий. Мы об этом уже начали думать», - сказала Габуния.



Вакцинация в Грузии началась 15 марта, и за 4 месяца вакцинировано всего 122 180 человек. Правительство утверждает, то до конца года они вакцинирует 60% населения.





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