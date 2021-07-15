

Гумбаридзе: целью было показать общественности, какова жизнь без независимых СМИ

15.07.2021 13:25





Директор телекомпании «Формула» Зука Гумбаридзе беседовал о прерывании вещания на 24 часа в эфире BBC (Би-би-си). По его словам, этим протестом они хотели показать общественности, какова жизнь без независимых СМИ, также это было послание для стратегических партнеров.



«Отключение вещания является символическим актом протеста против насилия, это четкий сигнал нашим стратегическим партнерам в Соединенных Штатах и Европе о том, что правительство Грузии меняет свою прозападную ориентацию. Наша цель состояла в том, чтобы общественность увидела, каково это - жить без независимых СМИ, как это происходило в эпоху Советского Союза и что происходит в автократических странах- путинской России и в Беларуси Лукашенко.



Мы хотим жить в свободной стране, где верховенство закона защищено и безопасная среда существует для всех, включая меньшинства, активистов ЛГБТК и независимых журналистов СМИ, но, к сожалению, от представителей власти мы слышим только абсолютно популистские и безответственные нарративы, которые повышают уровень поляризации и риски насилия на улицах Тбилиси», - сказал Гумбаридзе.



Говоря о событиях 5 июля, он сказал, что полиция для предотвращения насилия ничего не сделала, не задержала лидеров насильственных группировок.



«Подобное может произойти в любом консервативном обществе, и Грузия является консервативной страной, но мы все знаем, что правые насильственные группы имеют явную связь с правительством, Кремлем и Православной церковью. Полиция ничего не сделала для того, чтобы предотвратить насилие на улицах Тбилиси и дала зеленый свет толпе. Ни один из лидеров этих насильственных группировок не был задержан», - отметил Гумбаридзе.



Директор «Формулы» также говорил о необходимости введения персональных санкций.



«Более 80% населения Грузии хотят, чтобы страна была членом Европейского Союза и НАТО, поэтому правительство уделяет большое внимание тому, как западный мир воспринимает развивающиеся в Грузии события, вот почему я думаю, что Запад должен усилить давление на правительство Грузии, в том числе начать вводить персональные санкции против некоторых представителей власти», - заявил Гумбаридзе.



Вчера, 14 июля четыре телекомпании – «Формула», «Главный канал», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» на всех платформах прекратили вещание. Требованием СМИ было – отставка Ираклия Гарибашвили, и чтобы были наказаны насильники (обидчики) представителей СМИ.



В ходе насильственной акции 5 июля пострадали 53 представителя СМИ, в том числе оператор телеканала «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, который скончался 11 июля.





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