

Хухашвили: Шарль Мишель будет достаточно категоричным

15.07.2021 14:06





Визит Шарля Мишеля абсолютно закономерен и будет достаточно категоричным - я не думаю, чтобыМишель принял те аргументы, что власть имеет для собственной охлократии, - об этом заявил в беседе с «IPN» политолог Гия Хухашвили, оценивая планируемый визит в Грузию президента Европейского совета Шарля Мишеля.



По словам политолога, главным мотиватором визита Шарля Мишеля в Грузию являются текущие процессы в суде.



«Шарлю Мишелю соглашение, названное его именем, очень важно и для него лично, и для его карьеры, так как это его важный актив. Выполнение этого соглашения сейчас встало под вопрос. Мы услышали ряд заявлений посла ЕС о текущих процессах в суде, в то время как власть упрямо продолжает свое противоположно соглашению, я имею в виду назначение судей, и не приостанавливает этот процесс. Соответственно, это персональный удар по Мишелю, это удар не только по ЕС. Я думаю, что его главный мотиватор в данном случае именно это, но, кроме того, произошло нечто такое, что в их понимании и системе ценностей, по которой живет Евросоюз, является невероятным вандализмом - когда системно подвергся побоям ряд журналистов, но и грузинская журналистика, которая критически настроена к власти, и не только, критично настроена, то есть, журналистика подверглась побоям в целом. Он увидел серьезную угрозу и даже для себя, не только с точки зрения интеграции Грузии в единое европейское пространство, но и с точки зрения своей собственной карьеры... Так что, я думаю, что его визит абсолютно закономерен и будет достаточно категоричным. Я не думаю, чтобы Шарль Мишель принял те напыщенные аргументы, что власть имеет для собственной охлократии. Власть не ждут хорошие дни в направлении евроинтеграции», - заявил Хухашвили.



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