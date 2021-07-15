

В оппозиции оценивают шансы для начала процедуры импичмента правительству Грузии

15.07.2021 14:10





Оппозиции не хватает четырех голосов для начала процедуры импичмента правительству Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



Вопрос недоверия правительству могут поднять не менее 50 депутатов парламента. При этом инициаторы должны представить своего кандидата в премьер-министры. Для того, чтобы процедура недоверия была завершена, парламент должен выразить доверие новому правительству.



«Мы были инициаторами объявления процедуры недоверия, но «Стратегия Агмашенебели» не так уж велика, чтобы собрать 50 человек. Несколько политических групп сформируют позицию по данному вопросу. Как только у нас будет 50 подписей, сразу же начнем объявление вотума недоверия», — заявил Манджгаладзе.



Он добавил, теоретически мобилизация 50 голосов – не проблема, однако на практике все гораздо сложнее. По словам Манджгаладзе, инициаторы импичмента уже набрали 46 голосов: 32 голоса фракции «Нацдвижения» и по семь от фракций «Лело — партнерство для Грузии» и «Группа реформ Шарля Мишеля».



Для начала процедуры оппозиции не хватает четырех голосов, а для ее завершения — 30.



«На данный момент у нас согласие 46 депутатов. Остальные думают», — подчеркнул Манджагаладзе.



У оппозиции в парламенте всего 66 мест, однако не все эти депутаты согласны с инициативой «Стратегии Агмашенебели». Против выступают представители «Гирчи» и члены команды экс-премьера Георгия Гахария.



В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что шансы сторонников отставки Гарибашвили равны нулю, и оппозиция ничего не добьется процедурой недоверия.



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