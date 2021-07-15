

Джордж Буш назвал «самым большим разногласием» с Меркель членство Грузии в НАТО

15.07.2021 14:14





Бывший президент США Джордж Уокер Буш заявил, что одним из самых серьезных разногласий с канцлером Германии Ангелой Меркель был вопрос вступления Грузии в НАТО. Об этом 43-й президент США сказал в интервью Deutsche Welle.



На вопрос журналиста о самом большом разногласии с канцлером ФРГ Буш ответил:



«Наверное [вопрос], надо ли предоставить Грузии План действий по членству (MAP) в НАТО. Она была против и не считала это верным шагом, я придерживался иной точки зрения. Но мы делали все так, чтобы это разногласие не переросло в личное, так как кроме политики была и дружба».



Джордж Уокер Буш — 43-й президент США в 2001-09 годы, сын 41-го президента Джорджа Герберта Уокера Буша. Буш младший поддерживал евроатлантические стремления Грузии и других пост-советских стран, а в 2005 году стал первым (и пока что единственным) действующим президентом США, посетившим Грузию с официальным визитом.





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