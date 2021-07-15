

Члены «Грузинской мечты» не будут давать комментарии каналам, прервавшим вещание в знак протеста

15.07.2021 16:30





Члены «Грузинской мечты» не будут давать комментарии четырем телеканалам, в знак протеста прекративших вещание на один день. Об этом сегодня, 15 июля, заявил журналистам секретарь по связям с общественностью депутат «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили.



По его словам, члены «Мечты» откажутся от общения с этими каналами, до тех пор пока не закончится проводимая ими «аморальная кампания». Мы не бойкотируем, не комментируем, до тех пор пока руководители и представители этих телеканалов, заняты тем, что зарабатывают себе политические дивиденды на смерти человека.



«Я не буду давать комментариев, пока длится эта аморальная кампания», — заявил он.



Netgazeti ожидает дополнительного ответа от «Грузинской мечты», в каком формате члены партии намерены продолжать взаимодействовать с упомянутыми СМИ.



Четыре грузинских телеканала «TV Pirveli» «Formula» «Mtavari arkhi» и «Kavkasia» прервали вещание в знак протеста против смерти Лексо Лашкарава.



На экранах телеканалов зрители могут видеть только список журналистов, подвергшихся нападению во время митингов 5-6 июля.



В конце списка указано требование телевещателей об отставке премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





