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Члены «Грузинской мечты» не будут давать комментарии каналам, прервавшим вещание в знак протеста
15.07.2021 16:30
Члены «Грузинской мечты» не будут давать комментарии четырем телеканалам, в знак протеста прекративших вещание на один день. Об этом сегодня, 15 июля, заявил журналистам секретарь по связям с общественностью депутат «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили.
По его словам, члены «Мечты» откажутся от общения с этими каналами, до тех пор пока не закончится проводимая ими «аморальная кампания». Мы не бойкотируем, не комментируем, до тех пор пока руководители и представители этих телеканалов, заняты тем, что зарабатывают себе политические дивиденды на смерти человека.
«Я не буду давать комментариев, пока длится эта аморальная кампания», — заявил он.
Netgazeti ожидает дополнительного ответа от «Грузинской мечты», в каком формате члены партии намерены продолжать взаимодействовать с упомянутыми СМИ.
Четыре грузинских телеканала «TV Pirveli» «Formula» «Mtavari arkhi» и «Kavkasia» прервали вещание в знак протеста против смерти Лексо Лашкарава.
На экранах телеканалов зрители могут видеть только список журналистов, подвергшихся нападению во время митингов 5-6 июля.
В конце списка указано требование телевещателей об отставке премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
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