

Евросоюзу предложили рассмотреть возможность приостановки участия Москвы в международных парламентских ассамблеях

15.07.2021 16:36

РИА Новости



Комитет Европейского парламента по иностранным делам утвердил доклад по политическим отношениям ЕС с Россией, следует из заявления ЕП по итогам голосования.



Документ подготовил докладчик Европарламента по диалогу с Москвой, евродепутат от Литвы Андриус Кубилиус. Его поддержали 56 членов комитета, девять выступили против, пять воздержались. Теперь доклад вынесут на голосование всего ЕП на пленарной сессии.



Евродепутаты призвали ЕС не признавать российский парламент, если выборы 2021 года "пройдут с нарушением демократических принципов и международного права".



В этом случае Кубилиус хочет предложить Евросоюзу рассмотреть возможность приостановки участия Москвы в международных парламентских ассамблеях. Об этом перед голосованием сообщила крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия ЕРР.



В документе указано, что "Россия может быть демократической страной", а ЕС должен разработать всеобъемлющие принципы и стратегию взаимодействия с Москвой, основанные "на фундаментальных европейских ценностях".



В докладе депутаты предлагают различать российский народ и власти страны, активизировать работу с партнерами по усилению "демократических импульсов в России" и оказывать дополнительную поддержку соседним с ней государствам.



Решения Европарламента не обязательны к исполнению, это рекомендация для стран ЕС.



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