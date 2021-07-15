

Япония подозревает российских хакеров в желании повлиять на Олимпиаду

15.07.2021 16:57

Лента.ру



Власти Японии заявили, что российские хакеры могут попытаться повлиять на Олимпийские игры в Токио. О возможных рисках рассказал советник Оргкомитета Олимпиады Тосио Нава, его слова приводит ТАСС.



Чиновник заверил, что коммуникационные и вещательные системы Олимпиады хорошо защищены. Тем не менее, он предположил, что злоумышленники будут прилагать усилия, чтобы прервать телевизионную и интернет-трансляцию.



Нава считает, что с наибольшей вероятностью атаку совершат группировки из России. В потенциальных нападениях заранее подозревают хакеров, которые используют вирусы-вымогатели, желая получить финансовую прибыль. Кроме того, по мнению чиновника, напасть на системы могут и хакеры из Северной Кореи.



В то же время Нава исключил возможность атаки со стороны группировок киберпреступников из Китая. Он объяснил это тем, что провал Олимпиады в Токио окажет негативный эффект на зимние Игры в Пекине, которые пройдут в 2022 году. «Если такие атаки и будут, то осуществлять их будут хакеры-одиночки», — заключил Нава.



Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.



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