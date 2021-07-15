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ЕС требует от Беларуси освободить политзаключенных, прекратить репрессии и наказать ответственных
15.07.2021 17:06
Лента.ру
Беларусь должна освободить политзаключенных, прекратить репрессии и наказать тех, кто за них ответственен. Этого у белорусского режима потребовал Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей ЕС.
«ЕС призывает власти Беларуси соблюдать международные обязательства страны по уважению прав человека и фундаментальных свобод. Мы требуем немедленного освобождения задержанных правозащитников, а также других политических заключенных, число которых постоянно растет и сейчас превышает 550. Режим должен прекратить репрессии и привлечь виновных к ответственности», — сказано в заявлении Борреля.
По словам Борреля, действия белорусских властей не останутся безнаказанными. Дипломат заявил, что Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против режима президента Александра Лукашенко, и подчеркнул, что европейский блок продолжит поддерживать гражданское общество в Беларуси.
14 июля стало известно, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия, которые не являются странами-членами ЕС, обязались присоединиться к решению Евросоюза о санкциях против Минска.
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