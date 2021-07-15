

Япония ужесточит карантинные меры для въезжающих из Москвы перед Олимпиадой

15.07.2021 17:11





Власти Японии ужесточат карантинные меры для въезжающих в страну из российской столицы из-за распространения в Москве «вызывающего серьезную обеспокоенность» штамма нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.



По заявлению японского МИД, с 18 июля всем въезжающим в страну из Москвы нужно будет соблюдать шестидневный карантин в специализированном учреждении или отеле. На данный момент срок нахождения на строгом карантине для приезжающих из российской столицы составляет три дня.



Отмечается, что тест на коронавирус необходимо будет сдавать на третий и шестой дни карантина. Эта мера будет распространяться как на прибывающих из Москвы иностранцев, так и на возвращающихся граждан Японии.



Также трехдневный карантин с 18 июля будет введен для въезжающих из Республики Саха. Аналогичные ограничения сейчас действуют для въезжающих из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Саратовской и Нижегородской областей.



С 23 июля по 8 августа в Токио пройдет Олимпиада. 8 июля стало известно о том, что грядущие Олимпийские игры пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.



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