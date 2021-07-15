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Допускать зарубежные ковид-вакцины в Россию пока не планируется
15.07.2021 17:13
Кремль пока не планирует допускать зарубежные вакцины против коронавируса в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует РИА Новости в четверг, 15 июля.
«Эта тема пока не обсуждается, в России своих вакцин хватает», — сказал он.
При этом, по его словам, тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня. Он выразил надежду на достижение договоренности по этому вопросу.
Ранее в четверг стало известно о том, что шереметьевский профсоюз летного состава обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой допустить и ввезти в страну иностранные вакцины от COVID-19. В письме пилоты пожаловались на необходимость постоянно сдавать ПЦР-тесты даже после прививок российскими препаратами.
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