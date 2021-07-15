

Посольство США: Решение о назначении 6 судей вызывает разочарование

15.07.2021 19:35





Посольство США в Грузии выражает беспокойство назначением шести судей Верховного суда. Как отмечается в заявлении посольства, это решение представляет собой значительную утерянную возможность с точки зрения укрепления доверия к судебной системе Грузии и демократического развития.



«Решение парламента от 12 июля в связи с назначением в Верховный суд шести судей, несмотря на четкую договоренность политических лидеров Грузии от 19 апреля «воздерживаться от назначений судей в Верховный суд по существующим правилам», вызывает крайнее разочарование.



К сожалению, этим процессом выдвижения и назначения, а также неосуществлением инклюзивной и широкой судебной реформы, не было осуществлено обязательство добросовестного выполнения соглашения от 19 апреля, взятое лидерами, в том числе, правящей партией.



Партии договорились осуществить амбициозную судебную реформу путем широкого и прозрачного процесса, при участии экспертов права, гражданского общества и оппозиционных партий. Односторонние законодательные изменения, принятые вопреки советам международных партнеров, в то время, когда все еще шли переговоры по соглашению от 19 апреля, не соответствуют содержанию и духу соглашения. Особенно, внесенные в начале апреля изменения в Органический закон об общих судах, которые не полностью отображают рекомендации Венецианской комиссии, в том числе главную рекомендацию в связи с отсрочкой назначения судей.



Не приостановка назначения до осуществления широкой и всеобъемлющей судебной реформы имеет реальные последствия. Эксперты права и организации гражданского общества подчеркнули, что парламентский процесс с недостатками не смог обеспечить продвижение наиболее квалифицированных кандидатов, в результате же менее квалифицированные кандидаты назначены в суде бессрочно.



Как отмечается в отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ от 9 июля, «выдвижение кандидатов осуществилось в среде, где недостаток общественного доверия к независимости судебной системы» и «процесс отбора, проверки и интервью, осуществленный Высшим советом юстиции, не отвечал международным стандартам». С учетом данного контекста, было обязательно, чтобы парламент приостановил процесс назначения для осуществления инклюзивной, всеобъемлющей реформы, в которой были бы отражены соображения экспертов права, гражданского общества и оппозиции. Парламент имел полномочия для подобных действий, и приостановка назначений не вызвала бы чрезмерную перегрузку судебной системы. Соответственно, решение не поступать подобным образом очень тревожно и представляет собой значительную потерянную возможность в плане укрепления доверия к судебной системе Грузии и демократического развития.



США готовы продолжать поддержку парламента и народа Грузии в убедительных усилиях по укреплению судебной системы и верховенства закона в Грузии», - говорится в заявлении посольства.



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