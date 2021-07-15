

Еврокомиссия подала судебный иск против Венгрии и Польши из-за прав ЛГБТКИ

15.07.2021 20:13





Европейская комиссия подала судебный иск против государств-членов ЕС, Венгрии и Польши, за дискриминационные меры в отношении ЛГБТКИ со стороны их правительств.



Информацию об этом распространяет Еврокомиссия.



«Равенство и уважение прав и достоинства человека являются основными ценностями Евро-объединения, закрепленными в статье 2 «Договора о Европейском союзе». Европейская комиссия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для отстаивания этих ценностей. Комиссия начинает процедуры по правонарушениям против Венгрии и Польши в связи с защитой равенства и основных прав. У этих двух государств-членов есть два месяца, чтобы ответить Европейской комиссии на выдвинутые против них аргументы. В противном случае Комиссия может направить мотивированное заключение в Европейский суд для дальнейшего судебного разбирательства», — говорится в заявлении Европейской комиссии.





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