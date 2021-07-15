

Правительство Грузии профинансирует учебу более 150 студентов в зарубежных вузах

15.07.2021 20:44





Более 150 студентов из Грузии смогут учиться в лучших университетах мира благодаря финансированию государства, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.



Международный центр образования завершил конкурс на программу стипендиатов. Все желающие получить стипендию в течение двух месяцев должны были заполнить электронную анкету и зарегистрироваться на сайте центра (https://iec.gov.ge/). Решение по поводу финансирования студентов приняла специальная комиссия.



Регистрацию на конкурс прошли более двух тысяч человек. Из них 24 учащихся получили финансирование на международные магистерские программы, семеро — на международные докторские программы, пять человек получили финансирование на международные академические программы искусства, еще трое примут участие в программе повышения квалификации за рубежом.



Кроме того, в 2021-2022 учебном году с помощью международных партнеров удалось осуществить совместные программы стипендиатов. Это программы стипендиатов в Венгрии (69 учащихся из Грузии), магистерские программы во Франции (7 человек), академические программы в Италии (5 человек).



На данный момент студенты из Грузии принимают участие в американской программе Фулбрайта (Fulbright Program), а также в академических программах в госуниверситете Сан-Диего.



Международный центр образования был создан по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в 2014 году выдал более тысячи стипендий, в которые входят как плата за обучение, так и расходы на проживание.



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