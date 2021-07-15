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Минздрав Грузии обсуждает возможность введения третей дозы вакцины


15.07.2021   20:55


Мы уже обсуждаем вопрос введения третей дозы вакцины, то есть так называемой «бустерной», заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на заседании парламентского комитета по финансам и бюджету.

Она пояснила также, что, если процесс вакцинации будет эффективным, в следующем году ожидается экономия на тестировании.

«Основные группы, которым требуется много ресурсов для тестирования, в частности бизнес-группы, больше не будут нуждаться в системном тестировании в случае вакцинации.

В следующем году ожидается некоторая экономия в части тестирования, если процесс вакцинации будет эффективным, но и в следующем году нам придется мобилизовать некоторые ресурсы для вакцинации.

В этом году наша цель вакцинировать 60%, но даже достигнув этого показателя, это не означает, что оставшиеся 40% населения не следует вакцинировать. Программа вакцинации должна быть продлена и в следующем году», - сказала Габуния.

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