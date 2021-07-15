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Региональные больницы Грузии получат в подарок пульсоксиметры из Чехии


15.07.2021   21:22


Благотворительное общество «Каритас Чехия» передала Грузии пульсоксиметры, которые особенно нужны в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Центр координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи.

Пульсоксиметр – это медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом крови.

Стоимость одного такого прибора — около 80 долларов.

Пульсоксиметры передадут амбулаторным отделениям в регионах Самегрело-Земо Сванети, Гурия, Мцхета-Мтианети.

На мероприятии передачи пульсоксиметров Грузии присутствовали руководитель миссии «Каритас Чехия» в Грузии Ян Блинка и глава Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи Георгий Тавдишвили.

«Мы рады, что можем обеспечить тем медицинским инвентарем, который нужен для определения уровня кислорода в крови пациентов. Низкий показатель кислорода в крови у пациентов с коронавирусом может быть одним из ранних признаков медицинской интервенции», — заявил Блинка.

«Сегодня «Каритас Чехия» передал нашему центру пульсоксиметры, которые будут переданы сельским амбулаториям и врачам. Это значительно поможет им в управлении COVID-19. Мы благодарим «Каритас Чехия» за такую важную поддержку», — отметил Тавдишвили.

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