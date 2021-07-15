|
|
|
Региональные больницы Грузии получат в подарок пульсоксиметры из Чехии
15.07.2021 21:22
Благотворительное общество «Каритас Чехия» передала Грузии пульсоксиметры, которые особенно нужны в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Центр координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи.
Пульсоксиметр – это медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом крови.
Стоимость одного такого прибора — около 80 долларов.
Пульсоксиметры передадут амбулаторным отделениям в регионах Самегрело-Земо Сванети, Гурия, Мцхета-Мтианети.
На мероприятии передачи пульсоксиметров Грузии присутствовали руководитель миссии «Каритас Чехия» в Грузии Ян Блинка и глава Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи Георгий Тавдишвили.
«Мы рады, что можем обеспечить тем медицинским инвентарем, который нужен для определения уровня кислорода в крови пациентов. Низкий показатель кислорода в крови у пациентов с коронавирусом может быть одним из ранних признаков медицинской интервенции», — заявил Блинка.
«Сегодня «Каритас Чехия» передал нашему центру пульсоксиметры, которые будут переданы сельским амбулаториям и врачам. Это значительно поможет им в управлении COVID-19. Мы благодарим «Каритас Чехия» за такую важную поддержку», — отметил Тавдишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна