

Региональные больницы Грузии получат в подарок пульсоксиметры из Чехии

15.07.2021 21:22





Благотворительное общество «Каритас Чехия» передала Грузии пульсоксиметры, которые особенно нужны в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Центр координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи.



Пульсоксиметр – это медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом крови.



Стоимость одного такого прибора — около 80 долларов.



Пульсоксиметры передадут амбулаторным отделениям в регионах Самегрело-Земо Сванети, Гурия, Мцхета-Мтианети.



На мероприятии передачи пульсоксиметров Грузии присутствовали руководитель миссии «Каритас Чехия» в Грузии Ян Блинка и глава Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи Георгий Тавдишвили.



«Мы рады, что можем обеспечить тем медицинским инвентарем, который нужен для определения уровня кислорода в крови пациентов. Низкий показатель кислорода в крови у пациентов с коронавирусом может быть одним из ранних признаков медицинской интервенции», — заявил Блинка.



«Сегодня «Каритас Чехия» передал нашему центру пульсоксиметры, которые будут переданы сельским амбулаториям и врачам. Это значительно поможет им в управлении COVID-19. Мы благодарим «Каритас Чехия» за такую важную поддержку», — отметил Тавдишвили.





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